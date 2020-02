La fête du citron, une parade vitaminée qui illumine Menton

Comme chaque année, Menton (Alpes-Maritimes) organise son incontournable fête du citron. Cette année 2020, le défilé de chars propose aux spectateurs un tour du monde de la fête. Mexique, Japon, Pérou... de nombreux pays et traditions festives ont été représentés par les chars garnis d'agrumes. Pour réaliser ces derniers, il a fallu 180 tonnes d'agrumes et un an de travail.



