Gard : la fête votive anime de nouveau Jonquières-Saint-Vincent

Cela commence par une course camarguaise, un duel de regards entre le taureau et ses "raseteurs", puis l'attaque. L'objectif : attraper la cocarde sur la tête et les glands sur les cornes de la bête. Un vrai spectacle. Pendant une semaine de fête, Jonquières-Saint-Vincent, une commune du Gard, perpétue la tradition taurine, vieille de plusieurs siècles. Dans l'arène, les jeunes raseteurs font vibrer le public pour leur offrir à la fin de la course la précieuse cocarde. Une passion qui se développe très tôt chez les jeunes du village.