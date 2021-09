La figue de Solliès dans le Var, un trésor très sucré

La figue est un produit précieux et qui fait la fierté du terroir, cultivée dans cette région où les conditions sont idéales : du soleil et un fleuve, le Gapeau. "On a de la chance d'avoir le Gapeau qui passe et qui nous permet d'avoir, grâce aux arrosages, un sol drainé. Et c'est pour ça que la figue a un goût si particulier, elle est sucrée, c'est vraiment un bonbon", explique Béatrice.