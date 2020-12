La floraison du mimosa, un spectacle magnifique sur la Côte d'Azur

Une fois récolté, le mimosa est emmené à l'atelier pour y être trié et conditionné brin par brin à la main. Près de 20 tonnes de ces fleurs sont récoltées ici chaque année puis expédiées dans tout le pays et en Europe. Elles illumineront beaucoup de tables durant les fêtes et apporteront du bonheur et de la gaieté dans les maisons. On en a bien besoin par les temps qui courent.