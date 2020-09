La Foire de Chatou maintenue, pour le bonheur des chineurs

La Foire de Chatou, historiquement appelée Foire au jambon, a débuté vendredi et s'étale jusqu'au 4 octobre. Un paradis pour les chineurs et les collectionneurs. Dans les allées, le masque est obligatoire avec un quota de 1 000 personnes. Malgré cela, cette centième édition n'a rien perdu de sa convivialité. La plus grande foire d'Europe, avec ses 400 exposants, tient toujours sa promesse gastronomique. Des voyages immobiles dans le temps et des passionnés sur chaque stand.