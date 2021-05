La France à bicyclette : à vélo au bord du Doubs

Cette voie cyclable le long du Doubs reste sa préférée. Si verte, si peu fréquentée avec la rivière comme guide. Et au détour du parcours, des surprises insoupçonnées comme la maison de Daniel Lafuge. Cet ancien mécanicien est aux petits soins de ses pièces d'exception. Il consacre cette petite maison à sa passion et y garde précieusement une centaine de deux-roues avec ou sans moteurs. Cette voie est aménagée depuis treize ans. Elle séduit de plus en plus. Les cyclistes profitent surtout du calme et de la vue le long du parcours.