La France à bicyclette : en roue libre dans le Lot-et-Garonne

Placé au carrefour de quatre grands parcours cyclables, le Lot-et-Garonne regorge de belles découvertes. Sur la petite route de campagne vers Gavaudun, il n'est pas rare de croiser des châteaux imposants. "On choisit nos itinéraires pour les paysages, le patrimoine et les petits villages qu'on traverse. On prend notre temps et on discute", lance Francis Riss-Cazies.