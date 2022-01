La garbure, la potée du Sud-Ouest

Le décor est authentique et traditionnel. On sentirait presque le fumé de la garbure flotter au-dessus du village. Esquiule (Pyrénées-Atlantiques) fait face au Fronton, le cadre de vie de Jean-Bernard Hourçourigaray. L'une des spécialités de ce chef, c'est cette soupe traditionnelle faite d'ingrédients simples : le chou, les haricots blancs, et les pommes de terre. Pour cette saison, Jean-Bernard ajoute des poireaux et des carottes. Mais il y a un élément à ne surtout pas oublier : le jambon.