La gendarme qui veille sur le Mont-Dore

La montagne et ses reliefs aux dangers multiples, elle la connaît par cœur. Sous ses ordres, ils sont huit secouristes et quatre jeunes gendarmes adjoints volontaires. À la brigade, elle a instauré un rituel tous les matins : la discussion en équipe autour d'un café. Selon elle, "c'est un métier où la cohésion, le lien et le contact sont des notions fortes et importantes".