La goélette La Recouvrance propose des promenades en mer à Brest

La Recouvrance, c'est 42 mètres de long, 430 mètres de voilure et neuf voiles qu'il faut hisser une à une. Cette goélette est une reproduction d'un modèle militaire du XIXème siècle. À bord, les matelots manoeuvrent sous le regard captivé des visiteurs. Cette année, ces derniers ne peuvent pas participer aux manœuvres à cause du contexte sanitaire. Mais ils sont heureux et profitent d'une magnifique vue. Une promenade en mer qui restera gravée dans la mémoire de ces voyageurs d'un jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.