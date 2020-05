La Lande-Chasles gagne le concours du plus beau blason communal

Malgré l'épidémie de coronavirus, le patrimoine français est encore bel et bien en activité. La Lande-Chasles, l'un des plus petits villages de Maine-et-Loire, vient par exemple de remporter le concours du plus beau blason communal. Cette victoire singulière suscite la fierté des habitants, car ils ne s'attendaient pas à obtenir ce titre. Ce concours avait pour but de fédérer autour du patrimoine.