La langue basque, fierté de toute une région

Sur le marché de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas tout. Parler basque, c'est d'abord être Basque. Et sachez que ce n'est pas la langue la plus facile. "Nous sommes fiers de notre terroir, de notre patrimoine et donc de notre langue transmise à travers des générations" ; "Presque toute ma famille parle basque, c'est normal" ; "On tient à notre culture, notre histoire et notre langue. Ça me parait tout à fait normal que le basque soit parlé dans tous les aspects de la vie courante".