La légendaire brasserie de la gare de Lyon, à Paris

Le pâté en croûte au canard sauvage, magret et foie gras, est un classique de la maison. Il se fabrique en plusieurs étapes et étalé sur quatre jours. Le faux filet, un autre classique, est ici flambé au cognac. Les connaisseurs savent apprécier. Le coup de feu est un ballet parfaitement huilé entre les cuisiniers et les serveurs. Tous sont concentrés, méthodiques et efficaces.