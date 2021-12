La magie des féeries de Noël d’Aniane opère dans l'Hérault

Pendant que le Père Noël accueille les enfants, les lutins continuent de préparer les cadeaux et d'autres s'affairent en cuisine. Et pourtant en coulisses, seuls douze lutins bénévoles consacrent plusieurs centaines d'heures pendant cinq mois à créer ces décors, animés par la même passion et l'envie de faire vivre leur village de 3 000 habitants. "C'est notre vie depuis douze ans. On essaye de créer un univers complètement différent chaque année", confie Cédric Magnes. Des lutins magiques, qui, d'un coup de baguette ont fait grandir les santons de 1,70 mètre. Une crèche à taille humaine de 400 mètres carrés.