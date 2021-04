La maire de Rome confond le Colisée avec les arènes de Nîmes... et fait bien rire les intéressés

Tous les chemins mènent à Rome... ou à Nîmes. Ce mardi matin, on ne sait plus trop. Alors, on a tenté l'italien pour trouver le Colisée. "Elle n'est pas loin, on y est passé toute à l'heure", lance un passant. À défaut de ce monument, on vous montre les arènes de Nîmes, les mêmes que dans une vidéo qui annonce un tournoi de golf à Rome. En effet, c'est le maire de Rome qui a confondu les deux édifices. Une erreur qui flatte les Nîmois.