La mangrove du Diamant, en Martinique, vire au rose

Étonnant, déroutant et éphémère spectacle offert par la nature dans le sud de la Martinique : la "mangrose", comme l’appellent désormais les scientifiques. Le site, accessible après trente minutes de randonnée, fait l’objet de toutes les curiosités. "C’est impressionnant. On croirait que quelqu’un est venu mettre du colorant", s'émerveille une touriste.

Depuis l’apparition du phénomène, il y a quatre jours, on vient s’y prendre en photo, mais peu savent expliquer pourquoi la mangrove s’est teintée d’un rose bonbon. La réponse vient du réchauffement climatique et de la prolifération de Dunaliella salina, une algue verte riche en pigment végétal.

"On a diminué notre volume d’eau, en pluie, sur la Martinique. On a augmenté la température de quelques degrés et on favorise ainsi le développement de cette algue", nous explique un photographe de l’île. Un processus surveillé de près. L’analyse de l’eau réalisée grâce à une sonde révèle une composition anormale. En tout cas, ce n’est pas la première fois qu’un tel événement est observé en Martinique.