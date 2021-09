La "meilleure baguette de Paris" attribuée à Makram Akrout, dans le 12e arrondissement

Une croûte bien dorée, une mie aérée et bien sûr, ce qui fait toute la différence, l'odeur de la fermentation... voilà ce qui a valu à Makram Akrout le prix de la "meilleure baguette de Paris". "Le plus dur, ce n'est pas la récompense, ce sont les années de travail", témoigne-t-il. Cela fait bientôt quinze ans qu'il y participe et qu'il perfectionne sa recette. Son pain a été distingué parmi 122 concurrents dans la capitale. Résultat : il fournira l’Élysée pour un an.