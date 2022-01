La métamorphose des quais de la Garonne à Bordeaux

C'est un moment de la journée que j'aime particulièrement : quand les rayons du soleil illuminent la pierre blanche des façades sur les quais, et à Bordeaux (Gironde), je ne suis pas le seul. Ces quais sont notre fierté de Bordelais et nous adorons les partager. A chaque visite, c'est ici que nous emmenons amis et familles pour une balade entre l'ancien pont de Pierre et le récent pont Chaban Delmas.