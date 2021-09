La météo souffle le chaud et le froid dans le Puy-de-Dôme

Dès notre arrivée ce jeudi matin à Pontgibaud (Puy-de-Dôme), on s'est très vite rendu compte que quelque chose avait changé. Malgré le soleil, il y avait des manteaux comme s'il en pleuvait. L'arrivée de l'automne n'est franchement pas passée inaperçue, car ici au réveil, il faisait trois degrés. Alors ce matin, les petites robes et les tenues légères faisaient plutôt de la figuration sur les étals de Valérie.

Malgré tout, le ciel bleu et la rosée du matin ensoleillé n'allaient pas faire d'ombre au moral de Yollande la commerçante. "Quand on regarde par la fenêtre le matin quand on se lève, lorsqu'on voit le brouillard, on se met un pull. Et après, je vais l'enlever, car le soleil est là", explique-t-elle. A quelques kilomètres de là, tous le savent, les huit degrés du matin seront vite oubliés puisqu'il fera 21 degrés cet après-midi. Mais attention, ces variations de température ne sont pas vraiment du goût de Joseph le jardinier. Ces grands écarts abîment surtout ses tomates. D'ici cet après-midi, les températures dans le département du Puy-de-Dôme vont grimper d'une quinzaine de degrés en quelques heures.