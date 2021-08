La mirabelle, si populaire qu'elle accompagne aussi les plats salés

Une fois bien mûres, les mirabelles n’ont pas le temps de lézarder au soleil. Ici, on récolte le fruit d’or de la Lorraine en le secouant. Le temps presse pour conserver sa fraîcheur. De plus, les saisonniers gardent seulement les plus belles prunes. Notons également que les mirabelles sont bien sucrées et généreuses cette saison. Ce fruit, c’est une histoire de famille pour Marine. Elle fait partie de la troisième génération d’arboriculteurs.