La mobilisation pour sauver une maison à colombages en Alsace a payé

PATRIMOINE – La maison à colombages de Brumath est finalement sauvée. Le maire annonce qu’elle sera rénovée.

Elle devait être réduite en poussière. Finalement, la maison à colombage du XVIIIᵉ siècle va être sauvée et rénovée, a annoncé le maire. Elle appartenait à une nonagénaire, partie en maison de retraite, et avait été mise en vente. Non entretenue pendant près de dix ans, personne n’a souhaité la racheter.

Le sauvetage de la maison était pourtant mal parti. En remplacement de ces colombages centenaires, un promoteur immobilier souhaitait construire un immeuble de onze étages plus moderne à la place. Face à ce projet, les habitants se sont alors mobilisés pour empêcher sa destruction. Ils ont lancé une pétition sur le site change.org, qui a récolté plus de 400 signatures. Pour eux, c’est à présent un soulagement. "Cette maison a été construite il y a plus de 300 ans par des hommes et des femmes et je pense qu’aujourd’hui c’est rendre hommage, au-delà de l’habitat, en se mobilisant pour préserver cette maison", affirme un riverain de Brumath. "Je trouve que c’est important de garder cette maison pour les générations futures et pour pouvoir montrer aux élèves le patrimoine", poursuit une enseignante.

La commune ne peut pas sauver toutes les maisons

La bâtisse a alors été rachetée par le département pour être rénovée. Le coût des travaux s’élève à 600.000 euros. "C’est l’argent du contribuable. Les finances, il faut les avoir pour pouvoir tout garder et ça ce n’est pas possible. D’autant plus si la maison n’a pas été entretenue pendant des années et des années", explique le maire.

En effet, les habitations traditionnelles sont souvent détruites. "Il y en a, en gros, une par jour, c’est-à-dire entre 300 et 400 maisons, ça peut être une grange, qui se retrouvent à terre", se désole Denis Ebel, vice-président de l’Association de Sauvegarde de la Maison Alsacienne (ASMA). Pourtant, les Alsaciens y sont attachés. "Je trouve qu’on construit trop de bâtiments qui sont sans vie alors que là, on a des maisons centenaires qui ont encore du charme", déclare un habitant. Le projet de démolition était arrivé jusqu’aux oreilles de Stéphane Bern qui avait promis de "remuer ciel et terre" pour sauver la maison. Il a envoyé une lettre à la mairie qui a semble-t-il pesé dans la balance.

