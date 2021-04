"La nature est plus forte que nous" : les agriculteurs luttent désespérément contre le gel

"Il est tout boursoufflé, il devient tout rouge avec des petites piques", constate, désespéré, Quentin Malossane, un arboriculteur de Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), en palpant un abricot entre ses doigts devant les caméras de TF1. "Il y avait 1000 abricots par arbre, il en reste zéro." Pourtant, il avait déployé de nombreux efforts pour faire grimper la température de l'atmosphère. En vain. "Malgré 400 bougies sur plusieurs hectares, on est passé de -3 à seulement -2,5 degrés. En gros, on a rien gagné du tout", déplore-t-il.

Ce sont donc 60.000 euros d'investissement en bougies qui partent en fumée. "Le problème, c'est que la nature est plus forte que nous", lance-t-il. "On se soutient tous ensemble, avec mon père et mon oncle. On en chie tous les trois. Pour mon grand-père qui a lancé l'entreprise. Je ne veux pas la perdre..."

Or, les exploitants pourraient bien perdre jusqu'à un million d'euros, soit la totalité de leurs revenus de 2021."C'est dur. Pour toute la famille, c'est une nouvelle épreuve et... ça va être compliqué", s'inquiète une proche de Quentin, la gorge nouée. "On a suivi les conseils des gens qui nous ont vendu les bottes (de paille, ndlr) pour en mettre suffisamment à l'hectare, mais ça n'a pas marché", poursuit un autre membre de la famille. "On est vraiment dégouté, abattu."