La navigation reprend sur le Canal du Midi

Pour patienter et tromper le temps, rien de tel que de regarder passer les bateaux. C'est désormais à nouveau possible sur le Canal du Midi. Ce joyau, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, a rouvert à la navigation vendredi. Sur le bassin de Castelnaudary, les 70 bateaux d'un loueur sont à quai depuis six mois. Et ils ne quitteront le port que dans une quinzaine de jours, le temps d'établir un protocole sanitaire et de relancer les réservations, car la saison commencera avec trois mois de retard.



