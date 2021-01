La neige fait plaisir en Haute-Savoie

De gros flocons sont tombés sur le village de Sixt-Fer-à-Cheval, soit 40 centimètres d'une neige lourde et abondante en 48 heures. Pour les employés municipaux, il n'y a pas de temps à perdre. Chaque trottoir doit rester accessible, un travail mais aussi un plaisir de chaque instant pour Olivier Weinert. La plus heureuse, c'est sans doute Maëlis qui réalise l'un de ses rêves : monter un cheval en toute liberté dans cet univers blanc. "Avec la neige, c'est complètement différent", explique-t-elle.

Sur les hauteurs du bourg, dans le hameau du Mont, le temps s'est comme arrêté. Ici, on ne compte qu'une dizaine d'habitants à l'année, dont un nouveau-né. La famille Barbier se réunit pour fêter l'arrivée d'Anna, le premier bébé né dans le hameau depuis un siècle. Marine et Florian, ses parents, voudraient lui transmettre la passion et la joie de la neige ainsi que la valeur de la montagne. Sixt-Fer-à-Cheval, c'est en effet une identité construite autour de l'entraide et de la solidarité.