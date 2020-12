Pas de remontées mécaniques, mais la neige tombe en montagne

L'hiver s'installe doucement à Albiez-Montrond. À l'approche des vacances de Noël, les gros flocons de neige arrivent à point nommé et les 400 habitants du village retrouvent des gestes familiers. "Malgré la pandémie de coronavirus et le confinement, on espère avoir la quantité de neige qu'il faudra pour que les pistes puissent s'ouvrir et qu'on puisse avoir une belle saison", affirme l'un d'entre eux.