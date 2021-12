La pantoufle, c'est tendance

On vous en déposera peut-être au pied du sapin cette année. Depuis la pandémie, les ventes de chaussons ont explosé : plus 9% en un an. Dans ce magasin spécialisé, c'est l'heure du défilé. Cette année, la paire qui a le plus de succès n'est autre qu'une pantoufle mondialement connue. Il s'agit de la Charentaise.