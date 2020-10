La pêche aux coquilles Saint-Jacques à Saint-Brieuc

Ce soir, nous vous emmenons au large de Saint-Brieuc, à la recherche d'une ressource à la fois précieuse et délicieuse, la coquille Saint-jacques. Sa saison ne dure que six mois par an et elle vient de s'ouvrir le 1er octobre. Cette pêche est contrôlée dans les airs, mais aussi en mer. L'objectif est de préserver la ressource et permettre aux pêcheurs de repartir à la recherche de la fameuse coquille chaque saison à partir d'octobre.



