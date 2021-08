La plongée en apnée, une activité ouverte à tous dans le Var

Avant d'explorer les fonds marins, tout commence sur terre. Chaque cours débute par une séance de yoga pour préparer les poumons et la tête. "En apnée, on arrête la ventilation, le mécanisme du souffle, mais le corps continue de respirer", explique Sylvain. Il y a sept ans, quand ce dernier s'installait à Saint-Cyr-sur-Mer, il n'y avait que trois écoles sur le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, elles sont une douzaine et l'apnée séduit un public de plus en plus large.