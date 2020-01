La plus vieille poterie de l’Aude contrainte de se moderniser

A Mas-Saintes-Puelles (Aude), la famille Not s'est spécialisée dans la fabrication de poteries artisanales en utilisant un four à bois. Mais ces techniques ancestrales sont devenues de plus en plus lourdes pour Jean-Pierre et l'oncle Robert. Pour alléger leurs tâches, ils ont décidé d'utiliser prochainement des fours à gaz à la place du vieux four à bois. Leur savoir-faire familial de près de 150 ans risque ainsi de disparaître.