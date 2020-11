La production de poires boudée dans l'Hexagone

A 27 ans, Jérôme Pons, fils de producteur, s'est lancé le défi de produire ce fruit. Tout sauf une mince affaire, car il a une chance sur deux d'obtenir une mauvaise récolte. Malgré l'incertitude, de plus en plus de jeunes sont prêts à relever le défi car le secteur compte encore peu de concurrents pour une demande réelle. En moyenne, il faut six ans pour produire une poire, soit deux fois plus qu'une pomme. Pour dynamiser le secteur et le rendre plus rentable, certains créent de nouvelles variétés. La fred par exemple est une poire plus solide, mais aussi plus précoce.