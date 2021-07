La récolte de l’ail commence dans la Drôme

Nous suivons Stéphane et Fanny au champ où ils cultivent une variété d'ail particulière. "Là, il y a les épais de la Drôme. Il a un taux de sucre qui est très important. Ce qui fait que dès que vous le faites un peu blanchir, dès que vous le faites un peu cuire, le taux de sucre va être présent et va apporter un côté assez doux", explique Stéphane. Mais avant d'être consommé, l'ail doit être séché pour garantir sa conservation.

Après la récolte, l'ail est ventilé dans des caisses en bois pendant 21 jours puis, nettoyés et épluchés. La majeure partie de la production est vendue telle quelle, mais un autre sort attend les plus belles gousses. Dans ce four que Fanny a fait livrer du Japon, l'ail va maturer pendant 30 jours à basse température. Les sucres qui y sont contenus se caramélisent et lui donnent une couleur noire et un goût subtil. Avec de la salade, des pruneaux, des cerises, de la viande ou encore du fromage, il est très agréable à manger.