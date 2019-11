La récolte de la clémentine corse a débuté

La clémentine corse est un fruit emblématique de l'île de Beauté où sa récolte a déjà commencé. En Corse, on en compte 168 producteurs. Parmi eux, il y a les frères Biancardini qui la cultive avec passion et amour. Ce fruit identitaire des fêtes de fin d'année est facilement repérable sur les étals. Pour bien la choisir, le cul vert et les deux feuilles sont des gages de qualité.



