Corse : la récolte de la clémentine a débuté

La clémentine dite "corse" est un fruit emblématique de la Corse. Sur place, la récolte vient de commencer. Au total, on compte 168 producteurs sur l'île. Parmi eux, les frères Biancardini la cultivent avec passion et amour. Ce fruit des fêtes de fin d'année est facilement repérable sur les étals. Pour bien le choisir, le cul vert et les deux feuilles sont des gages de qualité.