La récolte de la gentiane jaune bat son plein

Surnommée la fée jaune de l'Auvergne, la gentiane jaune est une plante sauvage et protégée. Elle se récolte en ce moment par des gentianeurs, les seuls récolteurs professionnels autorisés à l'arracher. Un travail qui nécessite de l'énergie et de la robustesse. Appréciée ou détestée en raison de son amertume, la gentiane jaune se démarque par son parfum particulier. En gelée ou en liqueur, elle agrémente les recettes de crème brûlée aux myrtilles.



