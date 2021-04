La récolte des asperges est lancée en Alsace

Cette année, il a fallu recouvrir les champs pour éviter le gel. Du fait de la température trop basse, l'asperge se fait encore un peu rare. Sortie de terre, elle est nettoyée et calibrée pour respecter un cahier des charges. Mise en botte, épluchée ou non selon la demande, elle est prête pour la vente. Les amateurs sont nombreux à venir à Hœrdt, capitale de l'asperge d'Alsace. Ce légume y est très apprécié, et même une tradition transmise de génération en génération. Avec ce légume, les plats sont simples, légers et bons pour la santé. À déguster sans aucune modération !