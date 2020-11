La récolte des légumes d’automne bat son plein

À Toulouse, Bernard Guigou profite des beaux jours pour ramasser les pousses d'épinard dans son jardin. C'est déjà sa sixième récolte de l'année et cette fois encore, le panier est bien rempli. Ce jardinier amateur cueille aussi des courges, des produits de qualité mais qui coûtent moins cher qu'au marché.



Un peu plus loin, Jean-Pierre Zosi est très fier de son jardin. En automne, ses légumes se comptent par centaines. Avec Anne-Marie, son épouse, ils préfèrent les partager aux enfants et aux voisins. Et parfois, ils échangent les légumes avec les autres jardiniers. Pour Anne-Marie, travailler la terre pendant le confinement est un plaisir.