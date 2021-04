La récolte des pommes de terre grenailles de Noirmoutier

Sous un bain de soleil, l'équipe de Nicolas Pérodeau se presse pour la traditionnelle récolte des pommes de terre de Noirmoutier (Vendée). Le maraîcher est soulagé car l'île a été épargnée jusqu'à maintenant par l'épisode de gel. Les saisonniers peuvent donc travailler normalement. Chez les Pérodeau, il y a aussi Michel, un infatigable retraité qui nous confie que "tant qu'il y a la santé, ça va". "J'ai 70 ans et je me porte bien", ajoute-t-il.

Sur l'île, 24 producteurs travaillent d'arrache-pied jusqu'à la mi-mai. Tous s'occupent de la pomme de terre nouvelle, comme un bijou. "C'est une pomme de terre qui est immature, donc plus fragile et qui peut se déshydrater. C'est ce qui fait son excellence culinaire", explique Nicolas Paille, directeur de la coopérative agricole de Noirmoutier.

Pour l'apprécier au mieux, il faut la consommer rapidement. Didier et Martine ne loupent jamais ce rendez-vous gourmand. Dans une poêle, Didier ajoute du beurre et de la fleur de sel. Près de 45 minutes plus tard, on passe à table. Un moment de plaisir, de quoi presque oublier ce troisième confinement.