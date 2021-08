La récolte du jasmin commence sur les collines de Grasse

La récolte du jasmin débute au petit matin, quand il ne fait pas encore trop chaud. Une petite fleur fragile qui se cueille depuis toujours à la main. C'est un travail délicat et fastidieux, récompensé par le parfum enivrant qui se dégage des champs de jasmin. "Quand on arrive, ça nous embaume, ça sent très bon. Quand on parle de jasmin, on vient à Grasse. Tant que j'aurai de la force, je continuerai à cueillir cette fleur", se réjouit une cueilleuse.