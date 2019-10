La région de Loches (4/4) : Montrésor, l'un des plus beaux villages de France

Classé parmi les plus beaux villages de France, Montrésor abrite 350 habitants. Son paysage et son histoire séduisent les touristes tout au long de l'année. Le charme des lieux commence par son château, gardé intact, et toujours habité par la descendance de son acquéreur en 1849, le comte Xavier Branicki. Les habitants effectuent par ailleurs des actions bénévoles pour restaurer d'autres patrimoines. Une dizaine de chantiers sont prévus.