La réouverture des bistrots, une joie dans les petits villages

C'est un jour particulier, celui des sourires retrouvés. Et pour cela, il suffit d'un petit rien en ce moment, comme un café en terrasse. Fuveau (Bouches-du-Rhône), 9 000 habitants, ne compte qu'une seule brasserie. Forcément, les habitués ne pouvaient pas manquer ce moment. "On a retrouvé notre place de d'habitude", raconte une habitante. Ce mercredi matin, il fait bon de s'attarder, peut-être un peu plus qu'à l'ordinaire. "On a un peu exagéré sur le café ce matin", s'en amuse un client.