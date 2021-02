La Réunion vue du ciel, un spectacle grandiose

Pour découvrir La Réunion dans toute sa splendeur, les quatre éléments sont mis à contribution. L'air est celle qui fait ressortir le plus sa beauté.

On la surnomme l'île intense. La Réunion est une terre volcanique façonnée par les éléments il y a trois millions d'années. L'activité géologique y a dessiné des remparts, des cirques et des volcans. Alors pour apprécier au mieux le relief de ce joyau, il faudra prendre de la hauteur et le regarder depuis le ciel.

Notre heure de sensation et de découverte commence tout d'abord par le survol du piton des Neiges. C'est ce volcan, désormais éteint, qui a donné naissance à l'île et occupe 60% de sa superficie. Les Trois Salazes, un spot très prisé des alpinistes, se trouvent à quelques kilomètres de là. La Réunion regorge de sentiers de randonnées accessibles uniquement à pied, mais il est aussi riche en endroits beaucoup plus préservés. C'est là qu'un tour en hélicoptère est le plus satisfaisant.

Pour Céline Lefrançois, danseuse aérienne, c'est presque tous les jours qu'elle a ce privilège. En duo avec Mathieu, elle repousse ses propres limites pour offrir à tous ceux qui lèvent les yeux au ciel un spectacle à couper le souffle. Quand les conditions météorologiques le permettent, elle ose même quelques nouvelles figures. Une chose est sure, grâce à son cerceau, sa détermination et son pilote, elle contemple l'île avec la plus imprenable des vues.