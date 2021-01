En Dordogne, la révolution des poubelles ne fait pas que des heureux

Sortir les poubelles est devenu une aventure. Depuis six mois, les éboueurs ne passent plus devant les foyers. Désormais, ces derniers doivent se rendre à un point de collecte, souvent loin.

Dans la commune de Coulounieix-Chamiers par contre, le porte-à-porte n'a pas totalement disparu. Néanmoins, les ripeurs préviennent déjà les familles qu'il n'y aura plus de collecte d'ici janvier 2022. L'objectif de cette révolution des poubelles est d'inciter chacun à faire du tri. Une initiative assumée par le maire de la commune, également membre du syndicat qui gère les déchets de la Dordogne. Alors va-t-on s'habituer à trier plus et à jeter plus loin ?