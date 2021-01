La Saint-Vincent, une date importante pour les vignerons

Vigneron depuis 40 ans, son prénom l'avait peut-être prédestiné au métier. Vincent Bellivier en est fier. Saint-Vincent est un martyr espagnol qui protège les vignerons. On le célèbre le 22 janvier quand la végétation est au repos et qu'il faut tailler la vigne. C'est une période plus calme qui, chaque année, laisse le temps aux vignerons de se rassembler pour fêter leur saint patron. À Chinon (Indre-et-Loire) et dans les villages alentours, le monde viticole est attaché à cette tradition.