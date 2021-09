La saison de la récolte du houblon

C'est avec le houblon qu'on fait de la bière. La saison de sa récolte bat son plein dans le Nord.

La récolte du houblon est très particulière. Il faut arracher les lianes qui sont hautes d'une dizaine de mètres. C'est ainsi que pousse le houblon. On dit d'ailleurs qu'il doit toujours avoir les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Le houblon est une fleur et une fois arraché, il faut passer les lianes dans une machine hors du temps pour extraire la fleur du reste du feuillage.

Thierry Beck est la troisième génération de houblonniers à Bailleul (Nord). "C'est le résultat d'une année de travail. On est toujours content de voir qu'on est reparti pour une nouvelle année de bière et de houblon", explique-t-il. Une fois la fleur de houblon séchée, nous pouvons vous dire que ça sent la bonne odeur de bière.

Un peu plus loin, la brasserie artisanale se met à fumer. Dans un jus d'orge bouillant, Thierry plonge un sac de fleurs de houblon, un peu comme s'il faisait une infusion. Et voilà le résultat : une bière qui mousse, qui a la couleur du soleil et a le parfum du Nord. Et partout dans Hexagone, les microbrasseries poussent.

