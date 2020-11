La saison des clémentines de Corse a débuté

Des clémentiniers à perte de vue et un fruit cueilli à maturité sur l'arbre. La Plaine orientale de Corse vit depuis le début du mois de novembre au rythme de cette récolte. Les cueilleurs regardent les fruits par rapport au calibre. On repère les clémentines les plus grosses, pour ensuite venir les tailler avec quelques feuilles. Ces dernières témoignent de la bonne qualité et de la fraîcheur.