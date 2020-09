La saison des pruneaux bat son plein

Dans les vergers du Lot-et-Garonne, les pruniers sont secoués six à huit fois pendant la saison pour cueillir les prunes. Ces fruits naturellement gorgés de sucre vont ensuite passer entre 20 et 24 heures dans le four pour être transformés en pruneaux. À leur sortie, ils sont déshydratés à 21% et peuvent être conservés pendant plusieurs mois. Dans les restaurants, ils servent d'ingrédients aux desserts comme la glace et la tarte. En moyenne, les ménages consomment deux kilos de pruneaux par an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français