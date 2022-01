La somptueuse parade nuptiale des flamants roses

Une danse presque synchronisée dans laquelle ils mettent tous leurs cœurs, mâles et femelles mélangés. L'enjeu est crucial, il faut séduire pour trouver l'âme sœur et se reproduire. Sur la piste de danse, on croirait presque entendre les guitares au loin. Plus les flamants sont expérimentés, plus leur danse est complexe. Entre quatre et vingt ans, ils sont au sommet de leur art. Ils peuvent réaliser jusqu'à 136 combinaisons de postures différentes pour le plus grand bonheur des promeneurs fascinés.