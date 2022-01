La soupe au petit épeautre, une tradition provençale

Encore en Provence, mais au tout début des Alpes du Sud, c'est une terre sèche, ensoleillée. Laragne-Montéglin est le terroir du petit épeautre, que l'on aime déguster en soupe. Cette céréale, bien ancrée en Provence, a un goût bien particulier : à la fois prononcé et doux. Carottes, poireaux, oignons et navets peuvent l'accompagner dans la soupe.

C'est dans l'exploitation familiale de Gisèle Taxil que nous découvrons la recette de la soupe au petit épeautre. Pour la préparer, il faut environ 300 g de la céréale et des légumes coupés très fins. L'agricultrice fait une soupe végétale, mais on peut aussi rajouter de la viande. On commence par faire revenir les légumes, puis on rajoute le haricot coco et le petit épeautre. Tous ces éléments seront recouverts de plusieurs volumes d'eau. Le secret d'une bonne soupe est de faire mijoter à feu doux.