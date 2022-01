La taille des vignes au pied du Pic Saint Loup dans l'Hérault

Sous un soleil d'hiver, les vignobles endormis profitent d'une remise en forme nécessaire avant l'arrivée du printemps. C'est l'heure de la taille pour François Orliac et ses équipes. La taille de janvier est cruciale. La qualité de la future récolte et le goût du vin en dépendent. "C'est une étape très importante dans l'élaboration du futur vin. Notre but à nous, c'est de réguler très parfaitement la production de raisins, dans le but d'avoir le moins possible à intervenir après", explique François.