La tonnellerie, un savoir-faire français

De ses onze hectares de vigne au cœur de la côte chalonnaise, Bruno Lorenzon prend le plus grand soin. Et lorsqu'il s'agit d'élever son vin, cela doit se faire dans les meilleures conditions. Au milieu de ces dizaines de futs, le lieu est idéal pour déguster le millésime 2021 de l'un de ses premiers grands crus. Le vin restera un an dans ces tonneaux en chêne, réservés aux plus grands crus. Ils coûtent cher : en moyenne 750 euros l'unité.

Et c'est dans les tonnelleries que tout se joue, plus précisément lors de l'étape délicate de fabrication très physique. Le bois est chauffé et humidifié pour prendre la forme des tonneaux, qui doit être parfaitement étanche et pour répondre aux attentes gustatives des clients. On compte pas moins de 25 étapes jusqu'aux produits finis. Des gestes précis et un savoir-faire qui attire de jeunes générations. Et il faut dire qu'elles n'ont aucune inquiétude sur leur avenir. À Mercurey, la tonnellerie tourne à plein régime : 75 tonneaux fabriqués par jour et le marché français ne représente que 25% de la production.